Туктамышева ответила мемом на вопрос о шансах Петросян и Гуменника на Олимпиаде

17 ноября, 14:10
Чемпионка мира по фигурному катанию, тренер Елизавета Туктамышева оценила шанс Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх.
— Думаю, что и Аделия, и Петр могут очень хорошо себя проявить. Если они подойдут в хорошей форме, это будет очень достойно. Какие места займут, я не знаю, но это точно будет очень хорошо. Это будет конкурентоспособно. Топ-5 машин, есть такой мем (смеется). Просто любые разговоры по поводу Олимпиады сейчас и Аделию, и Петра будут отвлекать. Им лучше сейчас ничего не читать, ничего не слышать, а идти своей дорогой.
— Уровень женского катания в мире поднялся?
— Конечно, столько тройных акселей, были попытки четверных прыжков. Я не скажу, что фигурное катание сейчас просело. В этом году к Олимпиаде, например, японская сборная готова по максимуму разорвать пьедестал в Милане, очень сильная команда собирается, есть другие фигуристки.
В сентябре в Пекине прошел квалификационный турнир, по итогам которого Петросян и Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты не были допущены к участию. Зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.
Фирсыч
А не наши не должны?
17.11.2025
Vitalick
Наши должны сейчас тренироваться на пределах всех своих возможностей , чтобы выступить блестяще
17.11.2025
Андрей Гридасов
Если наши судьи будут искусственно завышать оценки нашим кандидатам в олимпийские победители, как это было на Гран-при в Москве, то это лишь завысит ожидания их фанатов. А потом будут настроения, как сейчас при 0:2 с Чили. Чтобы побеждать на Олимпиаде, нашим фигуристам нужно быть на голову сильнее остальных. Пока этого и близко нет.
17.11.2025