ФФККР обсудит с фигуристами выбор спортсменов для участия в квалификации Олимпиады-2026

Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, на ком будет лежать ответственность за выбор спортсменов, которые отправятся на отборочный олимпийский турнир в Пекине.

«Прежде всего, вся ответственность о выборе спортсменов будет лежать на федерации, но мы хотим и вместе с ребятами и их тренерами провести совещание, чтобы все наши решения были совместными, чтобы это не было в закрытом формате. На сегодняшний момент лидеры прорисовываются — один два человека в каждом виде. Мы в первую очередь будем опираться на них, поэтому в нашем случае все достаточно просто и понятно», — заявил Сихарулидзе в эфире Первого канала.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе за исключением командного турнира. ФФККР и СКР могут представить по одному спортсмену (или одному дуэту) в каждом виде программы в фигурном катании, каждой дисциплине конькобежного спорта и шорт-трека.