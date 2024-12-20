Чемпион России Галлямов о возвращении россиян на Олимпиаду: «Знаковое решение для всего мира фигурного катания»

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийский игры 2026 года.

— Только что узнали эту новость. Конечно, ждали ее очень давно. Мы пока не знаем, кто поедет, но естественно хотим отправиться в Пекин. Благодарим федерацию, тренерскую команду, ISU и всех, кто участвовал в переговорах. Это знаковое решение для всего мира фигурного катания. Мы мечтаем поехать, но решать не нам.

В соответствие с решением ISU российская сторона получила по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.