29 октября, 08:15

Фигурист Базин объяснил историей о ДТП нежелание российских фигуристов подавать в CAS

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин в эфире «СЭ» выразил свое отношение к выбору федерацией участников олимпийского отбора — несмотря на серебро чемпионата России, Базина и его партнершу Елизавету Худайбердиеву не подали на нейтральный статус в ISU. Помимо чемпионов России Александры Степановой/Ивана Букина в состав попали Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Позже Степановой/Букину отказали, они не стали оспаривать решение в CAS.

— Я эту ситуацию уже отпустил, потому что какая разница, были бы мы запасными или другая пара, все равно слетел первый номер (Степанову/Букина не допустили по критериям нейтральности. — Прим. «СЭ»), значит, слетает и второй. Катались бы мы дальше — рейтинг внутри страны, кого выбирает федерация, для нас играл бы роль, да. Сейчас это нас не касается. Странно быть недовольным выбором первой пары — Ваня [Букин] с Сашей [Степановой] объективно победители чемпионата России и заслужили место. Ставить кого-то из нас вместо них было бы нечестно.

Подавать в CAS? У меня тут история произошла — мне в машину въехали, в заднюю дверь. Въехали сзади, то есть виноват другой человек по сути, но нарушили правила мы оба. И мне сотрудник ГИБДД сказал: «Тебе надо идти в суд, если хочешь доказать правоту, но подумай лишний раз, нужно ли оно тебе». Я собирал документы для юристов только два месяца, это дико выматывает. Думаю, в случае ребят с CAS то же самое. Хотя никто ребятам не должен это запрещать. Ну а за несколько месяцев до Олимпиады это уже мало смысла имеет, — сказал Базин.

Егор Базин и&nbsp;Елизавета Худайбердиева.«Никогда такой боли не испытывал». Егор Базин — о ДТП, травме и современном фигурном катании
Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
