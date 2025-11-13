Фигурист Гуменник готовит максимальный контент на Олимпиаду-2026

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что готовит максимальный контент на Олимпиаду-2026.

«В основном я тренирую такой контент (четверной лутц, четверной флип и тройной аксель), он для короткой программы максимально сложный. Но в Китае, хотя я только такой до этого и тренировал, мне [тренер] Вероника Анатольевна [Дайнеко] сказала, что в пять утра тренировка, в десять старт, а короткую программу нужно катать чисто, и лучше вместо лутца делать сальхов. Я спокойно поменял его на сальхов и не «парился», что я этот заход не натренировал должным образом по сравнению со сложнейшим контентом. Я в любой момент могу что-то поменять», — цитирует Гуменника ТАСС.

23-летний Гуменник завоевал право участвовать в Олимпийских играх 2026 года, выиграв квалификационный турнир в Пекине. Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Гуменник дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, а также дважды побеждал в финалах Гран-при России.