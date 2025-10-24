Видео
24 октября, 18:56

Фигуристка Ефимова хочет получить гражданство США для выступления на Олимпиаде

Алина Савинова

Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова рассказала, что собирается получить американское гражданство, чтобы принять участие в Олимпийских играх 2026 года.

Спортсменка с 2023 года выступает за США в паре с супругом Мишей Митрофановым. До этого она представляла Германию, Россию и Финляндию, уроженкой которой является.

«Состав олимпийской сборной США по фигурному катанию определится в начале января 2026 года после чемпионата страны в Сент-Луисе. В настоящее время мы с Мишей не можем попасть в команду, поскольку у меня пока нет американского паспорта и мне нужно ждать 20 месяцев начиная с декабря, когда в США истекает срок подачи заявок», — цитирует Ефимову пресс-служба The Skating Club of Boston.

Фигуристка отметила, что хочет добиться исключения от правительства США и получить гражданство раньше установленного трехлетнего срока. По словам Ефимовой, попадание в олимпийскую сборную стало бы для нее не только осуществлением мечты, но и хорошим шансом отдать долг стране, которая стала для нее новым домом.

26-летняя Ефимова в паре с Митрофановым является чемпионкой США. Также они выигрывали командный чемпионат мира в составе сборной Америки.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

  • Tommy Morton

    оттуда не возвращаются. Только полный идиот вернулся юы из США в Россию. Я таких знаю несколько. Из США и Германии.

    24.10.2025

  • Tommy Morton

    Щас. Там своих, как собак нерезаных.

    24.10.2025

  • максим тимин

    Пусть катит, потом, больше пусть не возвращается

    24.10.2025

  • zg

    Ну и нафига нам инфа о финской фигуристке собирающейся стать америкосиной?

    24.10.2025

