31 октября, 17:08

Хуснутдинова о Петросян: «Она несла ответственность за всю страну»

Анастасия Пилипенко

Новая ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, что восхищается Аделией Петросян.

«У каждой девочки в группе свой уровень, и у каждой есть что взять. Я стараюсь забирать их лучшее и применять на себе. Аделия Петросян — боец, я ею очень восхищаюсь. Она несла ответственность за всю страну в отборе — и собралась, чисто откатала обе программы. Это восторг», — цитирует Хуснутдинову ТАСС.

В сентябре Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и получила путевку на Олимпиаду-2026. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Источник: ТАСС
Аделия Петросян
Дина Хуснутдинова
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
