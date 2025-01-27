Фигуристка Петросян: «Чувствую страх, что останусь только с российскими титулами»

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась мнением о потенциальном возвращении на международные турниры.

«Все мои мысли сейчас о международных соревнованиях, потому что появилась надежда. Вместе с этим я чувствую страх, что так и останусь только с российскими титулами», — цитирует Петросян РИА Новости Спорт.

Фигуристка добавила, что боится не оставить след в международном фигурном катании.

17-летняя Петросян является двукратной чемпионкой России. На ее счету две победы в финалах Гран-при России, а также пять побед на этапах Гран-при России.

По решению Международного союза конькобежцев (ISU) российских и белорусских спортсменов допустили до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.