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Пекин-2022

Сегодня, 18:35

Фуркад не ответил на вопрос о награждении фигуристов медалями Олимпиады-2022 без россиян

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал награждение фигуристов сборных США и Японии медалями Олимпиады-2022 без россиян.

«Я не могу ответить на ваш вопрос. Сегодня был момент для спортсменов», — сказал Фуркад «СЭ».

ФИгуристы сборных США, ОКР и&nbsp;Японии на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. Российские фигуристы требуют от CAS признать награждение без сборной ОКР незаконным

7 августа в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) провел церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Россиян на церемонию не пригласили.

Сборной США были вручены золотые медали, японцам — серебряные. Фигуристы сборной России должны были получить бронзу, но они не получили приглашения.

Мартен Фуркад
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Фигуристам из США и Японии в Париже вручили медали Олимпиады-2022