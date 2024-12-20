Гербольдт назвала допуск россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 глотком свежего воздуха

Российская фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.

«Я рада за наших ребят и страну, за всех тех, кто причастен к нашим спортсменам. Будем честны: это были сложные сезоны, когда мы не могли выходить на мировую арену, поэтому эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом. Можно сказать, что для наших спортсменов это хорошая награда за их терпение и преданность, ведь многие очень этого ждали и продолжали тренироваться и, несмотря ни на что, продолжали заниматься», — сказала Гербольдт «СЭ».

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Денис Сафронов