Сихарулидзе о допуске фигуристов до отбора на Олимпиаду: «Тонкости не так важны сейчас, мы со всем справимся»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал условия допуска российских фигуристов к отборочному олимпийскому турниру в Пекине.

«Вопросов и пожеланий у наших международных коллег много, но они нас не пугают, мы со всем справимся. Для нас крайне важно одно — что мы будем участвовать в отборе. Все тонкости, которые есть, не так важны прямо сейчас. У нас будет по одному представителю в каждом виде, и мы мы будем добиваться права участвовать в Олимпийских играх ровно как и другие спортсмены из любой другой страны. Все остальные технические тонкости мы решим, они не будут помехой», — заявил Сихарулидзе в эфире Первого канала.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе за исключением командного турнира. Допущенные спортсмены будут выступать в квалификации под флагом ISU, любая символика и гимн России запрещены.