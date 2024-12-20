Фигурист Горелкин — о допуске россиян к квалификации Игр-2026: «Лед тронулся, все мы соскучилась по международным стартам»

Фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийский игры 2026 года.

«Мы рады. Вся Россия и мы соскучились по международным стартам. Лед тронулся. Есть шанс у всех поехать отбираться на Олимпиаду. Это супер», — заявил Горелкин после проката на чемпионате России в Омске.

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.