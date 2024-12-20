Гуляев — о допуске россиян к квалификации Игр-2026: «Радостная новость, это позитивный сдвиг»

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев поделился мнением о решении ISU допустить россиян к квалификации Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

«Радостная новость, это позитивный сдвиг. Сейчас мы изучаем регламент и сделаем совместные заявления с федераций фигурного катания.

До первых международных соревнований спортсменам остается почти год, да. Для спортсменов это будет свет в конце тоннеля, так что с мотивацией не будет проблем, я в это верю», — сказал Гуляев.

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.