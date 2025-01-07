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Милан-2026

Сегодня, 04:10

Роднина: «Разговоры о Трусовой на ОИ-2026 лишены всякого смысла и логики»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что разговоры об участии Александры Трусовой в Олимпийских играх-2026 лишены смысла.

«Шасны Трусовой поехать на грядущую Олимпиаду? Разговоры о Трусовой на ОИ-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность. Надо говорить о тех, кто реально выступает на высоком уровне, а не о некогда успешных», — цитирует «РБ Спорт» Роднину.

20-летняя россиянка является серебрянным призером Олимпиады в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Кортина-д'Ампеццо и Милане пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Ирина Роднина
Ирина Трусова
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