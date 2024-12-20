Роднина — о допуске фигуристов: «Медленно, но верно российские спортсмены возвращаются в элиту»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.

«Если действовать в рамках правил, а в спорте больше всего правил и положений, то решение логичное. Так как нас два года не было на международной арене, то мы допускаемся как вновь прибывшая страна. Нас начинают допускать и в плавании, и в боксе. Это показатель того, что медленно, но верно российские спортсмены возвращаются в элиту», — сказала Роднина «СЭ».

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Дарик Агаларов