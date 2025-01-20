Источник: ФФККР собирается направить расширенную заявку на нейтральный статус к отбору на Олимпиаду

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) планирует направить в Международный союз конькобежцев (ISU) заявку из нескольких фамилий на получение нейтрального статуса к отбору на Олимпийские игры-2026, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что, скорее всего, это будут первые пять номеров с последнего чемпионата России в каждом виде. Такой расклад не противоречит критериям ISU о нейтральном статусе. При этом на Олимпиаде в Италии смогут выступить по одному российскому фигуристу/паре в каждой дисциплине.

Олимпийский квалификационный турнир состоится в сентябре 2025 года в Пекине.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага.