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Сегодня, 15:10

Источник: ФФККР собирается направить расширенную заявку на нейтральный статус к отбору на Олимпиаду

Алина Савинова
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) планирует направить в Международный союз конькобежцев (ISU) заявку из нескольких фамилий на получение нейтрального статуса к отбору на Олимпийские игры-2026, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что, скорее всего, это будут первые пять номеров с последнего чемпионата России в каждом виде. Такой расклад не противоречит критериям ISU о нейтральном статусе. При этом на Олимпиаде в Италии смогут выступить по одному российскому фигуристу/паре в каждой дисциплине.

Россйкие фигуристы смогут принять участие в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду-2026. Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора на Олимпиаду-2026. Но требования жесткие

Олимпийский квалификационный турнир состоится в сентябре 2025 года в Пекине.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Олимпиада
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