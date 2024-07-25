ISU поприветствовал решение CAS по апелляции россиян на лишение золота Олимпиады-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию российской стороны на перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ISU приветствует решение CAS отклонить апелляции, поданные апеллянтами из России в связи с пересмотром итогов командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — цитирует РИА «Новости Спорт» заявление, опубликованное на сайте ISU.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате решения Меджународного союза конькобежцев (ISU) сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российской команды на решение ISU о перераспределении медалей.