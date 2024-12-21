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Сегодня, 19:33

Лутфуллин назвал новость о возвращении россиян на Олимпиаду праздником

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации Олимпийских игр 2026 года.

«Это праздник для всех нас. Но я старался не обращать на это внимание, ведь на следующий день надо было катать произвольную программу», — заявил Лутфуллин.

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе в соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Глеб Лутфуллин
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