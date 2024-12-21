Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 21:15

Мамиашвили о допуске фигуристов: «Появляется осознание, что все теряют от санкции к России»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал допуск российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до участия в квалификации Олимпийских игр 2026 года.

«Не случайно министром и главой ОКР была объявлена однозначно международная повестка. Это значит, что руководители федераций обязаны находить компромиссы, доказывать абсурдность наложенных на нас ограничений. Надо отойти от громогласных заявлений, которые только отдаляют нас и ни к чему не приводить.

Необходимо использовать человеческие и рабочие отношения, которые во многих видах спорта формировались годами. Появляется осознание, что такие санкции снижают уровень конкуренции, все от этого только теряют. Было беспрецедентное давление, МОК, к сожалению, пошел по необдуманному пути. Вселяет надежду то, что людей созидательных намного больше, но агрессивному меньшинству в отдельные моменты удается навязывать свою позицию. Мы видим, что это меняется», — приводит слова Мамиашвили «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Михаил Мамиашвили
Читайте также
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Российские фигуристы и конькобежцы получили право участия в отборе на Олимпиаду-2026
В Казани после атаки дронов отменили спортивные мероприятия
Сегодня
Вчера
Неделя