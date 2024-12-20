Дегтярев назвал допуск россиян до олимпийской квалификации важным шагом

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до олимпийской квалификации.

«Процесс полноценного возвращения в международный спорт будет трудным, но такие события, как решение Международного союза конькобежцев о допуске наших спортсменов к олимпийской квалификации пока в нейтральном статусе или недавнее успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира — это важные шаги на этом пути. Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция», — приводит РИА Новости слова Дегтярева со ссылкой на Минспорт.

Он также отметил, что Министерство спорта и ОКР будут продолжать поддерживать отечественных спортсменов, планомерно улучшая условия для их участия в международных турнирах.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе. При этом фигуристы не смогут выступить в командном турнире. Представителям России и Белоруссии также запрещено использование национальных флагов и гимнов.