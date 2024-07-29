МОК сообщил, когда пройдет церемония вручения медалей Олимпиады в Пекине фигуристам из США и Японии

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс назвал дату вручения фигуристам из США и Японии медалей Олимпиады в Пекине.

«Церемония награждения медалями фигуристов за командный турнир Пекина состоится в Парке чемпионов 7 августа. Другие церемонии состоятся 9 августа», — приводит слова Адамса РИА «Новости».

В четверг, 25 июля, cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Кроме того, сборная Канады в суде оспаривает бронзовые медали, которые перешли к России после перераспределения медалей.