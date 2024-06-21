МОК убрал фотографию Медведевой с сайта Олимпиады-2026

Сегодня, 01:48
Международный олимпийский комитет (МОК) убрал фотографию российской фигуристки Евгении Медведевой с сайта Олимпийских игр 2026 года.
24-летняя россиянка была на обложке турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Милане. Однако теперь ее заменили на итальянскую фигуристку Каролину Костнер.
Медведева является двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.
Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.