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Милан-2026

Сегодня, 01:48

МОК убрал фотографию Медведевой с сайта Олимпиады-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Global Look Press
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Международный олимпийский комитет (МОК) убрал фотографию российской фигуристки Евгении Медведевой с сайта Олимпийских игр 2026 года.

24-летняя россиянка была на обложке турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Милане. Однако теперь ее заменили на итальянскую фигуристку Каролину Костнер.

Медведева является двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Фигурное катание
Евгения Медведева
МОК
0
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