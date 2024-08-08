МОК заявил, что наградит российских фигуристов медалями Олимпиады-2022 «в должное время»

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, когда наградят российских фигуристов бронзовыми медалями командного турнира Олимпиады-2022.

На Олимпиаде-2022 в составе сборной России в командном турнире выступили Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Как уже упоминалось в нашем заявлении, МОК уважает решение CAS и вручит бронзовые медали в должное время», — приводит ТАСС заявление МОК.

В среду, 7 августа, состоялась церемония награждения американских и японских фигуристов, которым вручили медали командного турнира Игр-2022 после пересмотра результатов соревнований. Сборная России заняла первое место по итогам турнира, но из-за дисквалификации Камилы Валиевой и пересчета результатов опустилась на третью строчку. Золото передали команде США, Япония стала серебряным призером.

Российских фигуристов не пригласили на церемонию награждения из-за логистических проблем и отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), под флагом которого спортсмены выступали на Олимпиаде в Китае.