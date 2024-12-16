Отборочный турнир фигуристов на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине в сентябре 2025-го

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

9 декабря стало известно, что ISU планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к участию в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

В сентябре совет ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях ISU с марта 2022 года.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.