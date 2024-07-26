Отец Камилы Валиевой: «У нас с дочкой уже стоит цель — выступить на зимних Играх в 2026-м»

Валерий Рамазанов, отец фигуристки Камилы Валиевой, рассказал, что его дочь поставила себе цель выступить на зимних Олимпийских играх в 2026 году.

«Коллеги и близкие очень переживают и рады успехам Камилы. Ждут и хотят Камилу на следующей Олимпиаде! А у нас с дочкой уже стоит цель — выступить на зимних Играх в 2026-м. Обязательно, если мы будем допущены, Камила выступит в Италии! Как я видел, почти каждый в фигурном катании сейчас ориентируется на мою дочь, и она пока только начинает. На Камилу ходили и будут ходить!» — цитирует Sport24 Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.