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Сегодня, 14:23

Костомаров — о решении ISU допустить российских фигуристов на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Известный российский фигурист Роман Костомаров в интервью «СЭ» прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийский игры 2026 года.

— Это не может не радовать. Радостное событие для всех спортсменов, которые продолжают свою карьеру. Мечта любого спортсмена — даже если не выиграть, то точно побывать на Олимпиаде. Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится, и мы также будем выступать на всех мировых аренах и занимать первые места, — заявил «СЭ» Костомаров.

Российская сторона получила по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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