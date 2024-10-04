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Костомаров: «Каждый принимает свое решение сам: ехать ли в нейтральном статусе или вообще не ехать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров высказал мнение по поводу участия россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.

— Если на предстоящую Олимпиаду россиян будут вновь пускать только в нейтральном статусе, им стоит туда ехать?

— Каждый принимает свое решение сам: ехать ли в нейтральном статусе или вообще не ехать, — цитирует Sport24 Костомарова. — Люди, которые профессионально занимаются спортом, кладут на это всю свою жизнь. Какое решение они бы ни приняли — с ним нужно считаться. Я так считаю, потому что это про их здоровье, силы, энергию. Они отдают все это ради того, чтобы добиться наилучших результатов. Все зависит от них самих — я их в этом поддерживаю.

— Если бы такое решение нужно было принять вам, вы бы поехали?

— Не могу сейчас об этом говорить, так как уже не в обойме как спортсмен. Если бы задали мне этот вопрос в 2005 или 2006 году, я бы, наверное, дал четкий ответ. Сейчас не знаю, но учитывая, каких сил все это стоит, я бы боролся и доказывал, что лучший.

Источник: Sport24
Роман Костомаров

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