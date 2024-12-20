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Костомаров — о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом: «Рано или поздно и гимн будет играть, и флаг поднимут»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Известный российский фигурист Роман Костомаров в интервью «СЭ» прокомментировал развитие фигурного катания в стране в условиях изоляции от международных турниров и выступление на Олимпиаде под нейтральным статусом.

— Как российское фигурное катание пережило время в изоляции от международных турниров?

— Фигурное катание нормально пережило этот период. Все продолжают работать, кататься, выступать. Здорово, что в России проводится много турниров. У ребят есть возможность выступать. Нельзя терять соревновательную практику. Потом будет трудно восстанавливаться. Хорошо, что в России были соревнования, и ребят имели возможность выступать.

— Какое ваше мнение по выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе? Лучше выступать, ведь все равно все понимают, что это — спортсмены из России?

— Для любого спортсмена Олимпийские игры и чемпионаты мира — очень важные старты. Даже если пока выступим в нейтральном статусе, то ничего страшного. Все прекрасно знают, откуда приехал спортсмен и какую страну он представляет. Но рано или поздно и гимн будет играть, и флаг поднимут — это неотъемлемая часть человека, который выезжает на мировую арену и представляет свою страну.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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