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Милан-2026

Сегодня, 14:20

Волочкова о допуске российских фигуристов: «Большая радость, что у кого-то нашлось благоразумия!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.

«Наши спортсмены всегда были, есть и буду лучшими! Они всегда показывали лучшие результаты! Большая радость, что у кого-то нашлось благоразумия допустить фигуристов до соревнований. Нейтральный статус? В конце своего шоу «Одержимость» я выхожу с флагом России — как настоящая русская балерина. Какие бы не были сложнейшие политические ситуации — мы всегда выдержим. Российские спортсмены и артисты балеты всегда были угрозой для Европы и остального мира. Отсутствие флага — это позор международным организациям. Политики могут выяснять свои отношения с политиками, но когда это сказывается на спортсменах... Олимпиада — это цель их жизни. А их лишают возможности поднять флаг, проливать слезы счастья под гимн России на пьедестале. Это низость стран, которые такое устраивают», — сказала Волочкова «СЭ».

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Фигурное катание
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