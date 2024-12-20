Российские фигуристы и конькобежцы допущены к олимпийскому отбору. Какие именно это будут турниры?

Международный союз конькобежцев допустил представителей России и Белоруссии к отборочным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. Одновременно объявлен список турниров, в которых наши фигуристы и конькобежцы смогут побороться за олимпийские квоты.

Фигурное катание: квалификационный турнир в Пекине (17-21 сентября 2025 года)

Шорт-трек: четыре этапа Мирового тура

— 16-19 октября 2025. Монреаль (Канада)

— 23-26 октября 2025. Солт-Лейк-Сити (США)

— 20-23 ноября 2025. Гданьск (Польша)

— 27-30 ноября 2025. Дордрехт (Нидерланды)

Конькобежный спорт: четыре этапа Кубка мира

— 14-16 ноября. Солт-Лейк-Сити (США)

— 21-23 ноября. Калгари (Канада)

— 5-7 декабря. Херенвен (Нидерланды)

— 12-14 декабря. Хамар (Норвегия)

При этом остаются вопросы с получением виз на эти старты. Если геополитическая ситуация кардинально не поменяется, попасть нашим спортсменам в Польшу, Нидерланды и Норвегию будет непросто.