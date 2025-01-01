Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 16:45

Садкова призналась, что никогда не хотела стать олимпийской чемпионкой

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская фигуристка Дарья Садкова ответила на вопрос, хотела ли она выиграть Олимпиаду.

«Хотела ли я когда-нибудь стать олимпийской чемпионкой? Я никогда не считала это целью. Но детские мечты, наверное, были. Начинала кататься в Йошкар-Оле, лет до 9-10 тренировалась там. Потом начали приезжать в Москву к разным тренерам. Приезжали и уезжали. А осенью 2020 года пришли на просмотр к Этери Георгиевне Тутберидзе, с тех пор и катаюсь у нее», — приводит слова Садковой «РИА Новости».

С сезона-2020/21 Садкова тренируется в группе Этери Тутберидзе.

На чемпионате России-2025 в Омске 16-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 234,69 балла. В сезоне-2022/23 она стала бронзовым призером третьего этапа «Гран-при России», серебряным призером финала «Гран-при России» и серебряным призером первенства России среди юниоров.

Аделия Петросян. Эра четверных в женской одиночке возвращается. Петросян — двукратная чемпионка России
Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Дарья Садкова
Читайте также
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Сегодня
Вчера
Неделя