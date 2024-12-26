Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 12:15

Савосин — об отборе на Олимпиаду в Милан: «Поездку на ОИ надо заслужить не только выбором музыки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» прокомментировал новость о решении ISU допустить наших фигуристов под нейтральным статусом к отбору на Олимпиаду-2026.

— Скоро весь мир снова увидит наших лучших фигуристов! Как отреагировали на решение ISU о допуске наших спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026?

— Прекрасная новость. Все очень долго ее ждали. Очень хочется, чтобы наши спортсмены вернулись и показали себя на международных соревнованиях.

— Ваша произвольная программа поставлена под хиты Адриано Челентано. Не кажется, что именно вам надо ехать в Милан, чтобы местная публика поняла посыл выступления?

— Это, конечно, была бы очень красивая история. Но поездку в Милан надо заслужить не только выбором музыки. И, к сожалению, как показал чемпионат России, я пока не достоин этого.

— Вы как-то выражали неуверенность, что уже не выступите на международных турнирах. После новости от ISU позитива добавилось?

— А это и не было пессимизмом. Я просто готов к этому. Мне очень нравится выступать в России. У нас отличная организация соревнований, высокая конкуренция. Свои силы я оцениваю объективно. Буду очень рад за ребят, которые получат возможность поехать на Олимпийские игры. Но объективно понимаю, что вряд ли смогу туда отобраться. Никаких переживаний из-за этого нет, я готов к этому.

Роман Савосин. «Обращался к психологу, мне не понравилось». Интервью фигуриста Савосина

Фигурное катание
Роман Савосин
Читайте также
В России могут изменить правила поступления в вуз после колледжа
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Эксперты оценили вероятность введения штрафов за использование VPN
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Спецборт МЧС РФ с выжившими в авиакатастрофе россиянами приземлился в Жуковском
Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
Сегодня
Вчера
Неделя