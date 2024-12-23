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Милан-2026

Сегодня, 18:15

Тарасова назвала допуск российских фигуристов к квалификации ОИ-2026 главным событием года

Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала «СЭ» мнение, что стало главным спортивным событием 2024 года.

«Главное событие- это допуск наших фигуристов до квалификации к Олимпийским играм 2026 года. У нас есть шанс принять участие в Олимпиаде в Милане, хотя я в этом не сомневалась. Но это серьезное и большое событие для спортсменов и тренеров, которые работают всю свою жизнь», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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