Тарасова назвала допуск российских фигуристов к квалификации ОИ-2026 главным событием года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала «СЭ» мнение, что стало главным спортивным событием 2024 года.

«Главное событие- это допуск наших фигуристов до квалификации к Олимпийским играм 2026 года. У нас есть шанс принять участие в Олимпиаде в Милане, хотя я в этом не сомневалась. Но это серьезное и большое событие для спортсменов и тренеров, которые работают всю свою жизнь», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.