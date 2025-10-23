Видео
23 октября, 03:55

Тарасова не понимает, как можно не пускать россиян на соревнования

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск российских спортсменов на квалификационные соревнования Олимпийских игр.

«Как это можно — игнорировать нас? Это уму непостижимо, до какой гадости они дошли. Если мы где-то выступаем и куда-то попадаем, то спортсмены этих стран куда-то не попадают, близко-то они не приближаются к пьедесталу. Это не мы, кто всегда стремится быть первыми», — цитирует Тарасову ТАСС.

Источник: ТАСС
4

  • Ru Be

    А я вот не понимаю как можно поддерживать военные действия..

    26.10.2025

  • Мендель

    До чего же она у вас тупая... Кем надо быть, чтобы не понимать такой элементарщины?!

    23.10.2025

  • фанат

    Не реально не понимает? Четыре года идёт и не понимает? Ну делаааа.

    23.10.2025

  • Фирсыч

    Так она до сих пор не понимает, почему нас отстранили...

    23.10.2025

