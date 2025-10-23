Тарасова не понимает, как можно не пускать россиян на соревнования

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск российских спортсменов на квалификационные соревнования Олимпийских игр. «Как это можно — игнорировать нас? Это уму непостижимо, до какой гадости они дошли. Если мы где-то выступаем и куда-то попадаем, то спортсмены этих стран куда-то не попадают, близко-то они не приближаются к пьедесталу. Это не мы, кто всегда стремится быть первыми», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ru Be А я вот не понимаю как можно поддерживать военные действия.. 26.10.2025

Мендель До чего же она у вас тупая... Кем надо быть, чтобы не понимать такой элементарщины?! 23.10.2025

фанат Не реально не понимает? Четыре года идёт и не понимает? Ну делаааа. 23.10.2025