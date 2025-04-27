Тарасова осудила недопуск Жулина на олимпийский отбор: «Не их собачье дело»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на новость о том, что Александру Жулину запретили присутствовать со своими фигуристами на олимпийском квалификационном турнире в Пекине (Китай).

Ранее Жулин заявил, что ему не разрешили ехать со своими спортсменами на отборочный турнир на Олимпиаду-2026. Специалист является тренером чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.

«Я считаю, что это жуткая несправедливость, кошмар и подлость. Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, а шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Тарасовой.

Олимпийский квалификационный турнир у фигуристов пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще официально не объявляла имена фигуристов, которые примут участие в соревнованиях.