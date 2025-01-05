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Милан-2026

5 января, 23:35

Тарасова: «Не верю, что нам увеличат олимпийскую квоту. Привыкли нас наказывать ни за что»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит в благосклонность ISU по отношению к российским спортсменам.

Ранее организация допустила россиян до квалификации на Олимпийские игры 2026 года при условии нейтрального статуса. Список участников должен быть опубликован в феврале.

«Нам дали по одному спортсмену в каждой дисциплине, а должно быть по три. Не жду, что нам увеличат квоту. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что. Никогда не сделают что-то по справедливости. Поэтому и рассчитывать на них не стоит. Нам нужно рассчитывать на то, что кто-то один или одна, кто поедет на Олимпиаду, окажется там лучше всех», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Аделия Петросян. Фигуристам и конькобежцам разрешили бороться за Олимпиаду-2026. Как выберут претендентов?

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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