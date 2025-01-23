Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 19:20

Тарасова жестко ответила украинскому фигуристу, осудившему допуск россиян к отбору на Олимпиаду

Алина Савинова
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова полагает, что представляющий США украинский фигурист Вадим Колесник выступил с заявлением против допуска россиян к отбору на Олимпиаду-2026 с целью прославиться.

Ранее спортсмен призвал исключить Россию из олимпийской квалификации по двум причинам: из-за ситуации на Украине и допинговых скандалов с участием россиян.

«А кто он такой? Мне кажется, что ему надо думать о том, как продвинуться в своих местах в крупных турнирах и какие элементы надо выучить, для того чтобы стать кем-то запоминающимся. А то мне кажется, что они (Колесник и другие иностранные атлеты) делают такие заявления против России больше для того, чтобы узнали их фамилии», — приводит РИА «Новости» слова Тарасовой.

Тренер добавила, что, несмотря на все преграды, российские фигуристы выступят на Олимпиаде в Италии, а фамилию Колесника никто не запомнит.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. Сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласит список участников квалификационного олимпийского турнира 28 февраля. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или одной паре в каждом виде.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Читайте также
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
После матча «Барселоны» и «Бенфики» произошла драка с участием Рафиньи
Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Журова назвала обвинения украинского фигуриста Колесника спланированной акцией
Бестемьянова считает, что решение о допуске российских фигуристов не изменится
Кандидат в президенты МОК Лаппартьен озвучил позицию по допуску России на Олимпиаду
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Немчинов считает, что в Северной Америке ждут возвращения российских команд
Гуляев — о квалификации Олимпиады-2026: «Основная задача — закончить сезон. Говорить о подготовке преждевременно»
Союз конькобежцев России формирует список спортсменов для участия в квалификации Олимпиады-2026
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя