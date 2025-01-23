Тарасова жестко ответила украинскому фигуристу, осудившему допуск россиян к отбору на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова полагает, что представляющий США украинский фигурист Вадим Колесник выступил с заявлением против допуска россиян к отбору на Олимпиаду-2026 с целью прославиться.

Ранее спортсмен призвал исключить Россию из олимпийской квалификации по двум причинам: из-за ситуации на Украине и допинговых скандалов с участием россиян.

«А кто он такой? Мне кажется, что ему надо думать о том, как продвинуться в своих местах в крупных турнирах и какие элементы надо выучить, для того чтобы стать кем-то запоминающимся. А то мне кажется, что они (Колесник и другие иностранные атлеты) делают такие заявления против России больше для того, чтобы узнали их фамилии», — приводит РИА «Новости» слова Тарасовой.

Тренер добавила, что, несмотря на все преграды, российские фигуристы выступят на Олимпиаде в Италии, а фамилию Колесника никто не запомнит.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. Сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласит список участников квалификационного олимпийского турнира 28 февраля. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или одной паре в каждом виде.