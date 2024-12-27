Навка о допуске до квалификации на Олимпиаду: «Нужно ехать, но момент для выбора сложный»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) будет сложно выбирать спортсменов для участия в квалификации Игр в Милане в 2026 году.

«Безусловно, спортсменам надо ехать, нужно их заявлять, но сейчас очень сложный момент для выбора. В одиночном катании много хороших фигуристов, все может случиться. Эти условия — это какое-то издевательство над нашими фигуристами. С другой стороны, радостная весть, что хоть кто-то поедет обязательно», — цитирует Навку ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе озвучили основные принципы, по которым будут отбирать спортсменов для участия в Олимпиаде-2026.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага.