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Милан-2026

Сегодня, 10:33

Навка о допуске до квалификации на Олимпиаду: «Нужно ехать, но момент для выбора сложный»

Руслан Минаев
Татьяна Навка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) будет сложно выбирать спортсменов для участия в квалификации Игр в Милане в 2026 году.

«Безусловно, спортсменам надо ехать, нужно их заявлять, но сейчас очень сложный момент для выбора. В одиночном катании много хороших фигуристов, все может случиться. Эти условия — это какое-то издевательство над нашими фигуристами. С другой стороны, радостная весть, что хоть кто-то поедет обязательно», — цитирует Навку ТАСС.

Россйкие фигуристы смогут принять участие в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду-2026. Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора на Олимпиаду-2026. Но требования жесткие

Ранее исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе озвучили основные принципы, по которым будут отбирать спортсменов для участия в Олимпиаде-2026.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Навка
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