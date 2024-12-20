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Милан-2026

Сегодня, 13:05

Навка — о допуске фигуристов к квалификации Игр-2026: «Безумно радостная новость! Уверена, что мы будем на Олимпиаде!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Татьяна Навка
Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.

«Это безумно радостная новость! Не просто надежда, а уверенность, что на Олимпиаде наши спортсмены будут выступать, а мы будем за них болеть! Споры о нейтральном статусе? Мое мнение: нельзя лишать спортсмена возможности участия в соревнованиях, Олимпийских играх. Олимпиада бывает раз в четыре года. Что будет еще через четыре года, неизвестно. Судьба спортсмена очень коротка, они пашут ежедневно на тренировках. Споры — это глупости, они не нужны», — сказала Навка «СЭ».

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Фигурное катание
Татьяна Навка
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