Тарасова назвала позором заявление Ковентри: «Как МОК не смешивает политику и спорт? Мы не участвуем в соревнованиях»

Константин Белов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, призвавшую не смешивать спорт и политику.

Глава МОК также заявила, что будет бороться за то, чтобы у спортсменов из разных стран были равные возможности.

«Мы не выступаем на соревнованиях всей страной. Сейчас будет Олимпиада, и от нашей страны будет всего два фигуриста. Мы не участвуем той командой, которая заслужила выступать в Милане. У нас должна была поехать настоящая команда. Это позор. Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях. Это чистая ложь», — сказала Тарасова «СЭ».

Глава МОК Кирсти Ковентри призвала правительства не&nbsp;смешивать спорт и&nbsp;политику: выступление в&nbsp;Брюсселе.«Спортсмены из разных стран должны выступать без политического вмешательства». Что значат новые заявления главы МОК?

В октябре МОК рекомендовал международным федерациям не проводить никаких соревнований на территории Индонезии после отказа страны выдать визы гимнастам сборной Израиля для участия в чемпионате мира.

В марте Ковентри была избрана новым президентом МОК на 144-й сессии МОК в Афинах. Она приступила к исполнению должностных обязанностей в июне.

