Японец Тим Колето — о бронзе россиян в олимпийском команднике: «Если спортсмены чисты, мы были бы рады увидеть их на церемонии»

Японский танцор на льду Тим Колето поделился мнением о церемонии награждения фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022, на которую не были приглашены российские спортсмены.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

— Как прокомментируете, что третье место было пустым? Это изменило ваше восприятие церемонии?

— Сегодня не было подиума. Как такового пустого третьего места не было. Но они сделали так, чтобы мы ощущали все более традиционно, даже на фоне Эйфелевой башни. У нас есть свое личное мнение о том, что случилось, но мы лично поддерживаем чистый спорт и рады, что те, кто показал лучший результат, получат медали. И мы думаем, что спортсмены, которые соревновались по правилам, должны получить награду за свои усилия.

— Если Россия могла бы приехать и получить медали, как вы это приняли?

— Конечно, у нас есть друзья в сборной России, с которыми мы соревновались много лет, многое вместе пережили. Если спортсмены чисты и полагаются медали, мы бы были рады, если бы они были здесь. Мы уважаем решение ISU и решение МОК, как его исполнить, и просто наслаждаемся сегодняшним днем.

Ранее в среду стало известно, что фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.