Трусова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о возможном участии в зимних Олимпийских играх-2026.

«Никто не знает, допустят ли нас до соревнований. Сейчас неизвестно, будет ли у нас хотя бы одна квота. Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться», — приводит слова Трусовой Forbes.

В сентябре 20 летняя фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России, после чего сообщила, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении на лед. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.