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Сегодня, 18:38

В ФФККР не подтвердили слова Жулина о запрете поехать на отбор в Китай

Сергей Ярошенко
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировала слова тренера Александра Жулина.

Александр Галлямов.Не стоит винить турнир на Байкале в травме Галлямова. Александр вернется на лед раньше, чем предполагалось

«Информацию, озвученную Жулиным в эфире у Фетисова, мы подтвердить не можем. Все фамилии, которые мы подали, мы обсуждать не можем по нашему общему решению. Будем говорить об этом, когда получим ответ от Международного союза конькобежцев», — цитирует президента ФФККР Антона Сихарулидзе ТАСС.

Ранее Жулин в интервью Вячеславу Фетисову на телеканале «Звезда» заявил, что ему запретили поехать со своими фигуристами в Пекин на отборочный турнир Олимпийских игр 2026 года.

Квалификационный турнир у фигуристов пройдет с 17 по 21 сентября.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Жулин
Антон Сихарулидзе
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