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Милан-2026

Сегодня, 18:30

В ФФККР оценили шансы российских фигуристов выступить на Олимпиаде-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Сихарулидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе назвал высокими шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026.

«Шансы не просто остаются, они есть, мы в это верим. До зимних Олимпийских игр-2026 еще два года, мы понимаем, что в нынешних условиях два года – это целая вечность. Шансы большие, мы надеемся, готовим команду к Олимпийским играм-2026», – цитирует Сихарулидзе ТАСС.

Международный союз конькобежцев (ISU) в марте 2022 года отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Церемония открытия состоится 6 февраля.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Олимпиада
Антон Сихарулидзе
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