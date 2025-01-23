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Журова назвала обвинения украинского фигуриста Колесника спланированной акцией

Сергей Ярошенко
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Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на заявление украинского фигуриста Вадима Колесника, раскритиковавшего допуск российских спортсменов на олимпийские квалификационные соревнования.

«Заявление фигуриста Колесника — спланированная акция со стороны Украины. Они знают, что есть такой парень у них, выступающий за США, и понимают, что его слова разлетятся по всему миру. Они подают эту провокацию так, что сами спортсмены возмущаются», — цитирует «ВсеПроСпорт» Журову.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту отметила, что таким образом украинцы могут подсветить возвращение россиян в негативном ключе.

«Но у них не получится ничего изменить, Международный союз конькобежцев (ISU) не откатит назад свое решение. Иначе нужно говорить и про другие конфликты в мире. Почему про Израиль ничего не сказал украинский фигурист? ISU дал четкий сигнал — все, хватит, у нас все спортсмены равны, они не виноваты».

Колесник, выступающий за США в паре с Эмилией Зингас, выступил за исключение России из олимпийской квалификации, так как допуск россиян, по его мнению, посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, которые представляют Олимпийские игры.

20 декабря стало известно, что ISU разрешил россиянам участвовать в квалификации к Олимпиаде в нейтральном статусе, но только в индивидуальных дисциплинах.

В турнире смогут выступить по одному участнику или по одной паре в каждом виде. Отборочные соревнования пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Светлана Журова
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