В ISU сообщили, что окончательное решение о допуске российских фигуристов будет принято МОК

Сегодня, 11:50
В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что окончательное решение о допуске российских фигуристов на Олимпиаду-2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).
«МОК отвечает за управление процессом получения права на участие в Олимпийских играх и действует в соответствии со своими собственными сроками. Мы рекомендуем обращаться непосредственно в МОК по вопросам рассмотрения статуса и сроков принятия решения», — сообщили «ВсеПроСпорт» в ISU.
В сентябре в Пекине прошел квалификационный турнир, по итогам которого российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026.
Российские спортивные пары и танцевальные дуэты не были допущены к участию. Зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.
Tommy Morton
Них не понятно, кого бомбить-то? ИСУ? МОК? Или сразу Рублёвское с Новорижским?
20.11.2025