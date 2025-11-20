В ISU сообщили, что окончательное решение о допуске российских фигуристов будет принято МОК

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что окончательное решение о допуске российских фигуристов на Олимпиаду-2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

«МОК отвечает за управление процессом получения права на участие в Олимпийских играх и действует в соответствии со своими собственными сроками. Мы рекомендуем обращаться непосредственно в МОК по вопросам рассмотрения статуса и сроков принятия решения», — сообщили «ВсеПроСпорт» в ISU.

В сентябре в Пекине прошел квалификационный турнир, по итогам которого российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026.

Российские спортивные пары и танцевальные дуэты не были допущены к участию. Зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.