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Сегодня, 19:00

В МОК не смогли назвать дату награждения российских фигуристов бронзовыми медалями Олимпиады-2022

Алина Савинова
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В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос о том, когда планируется награждение российских фигуристов бронзовыми медалями Олимпийских игр 2022 года.

«Пока нам нечего сказать по поводу награждения российских фигуристов. Передача медалей состоится тогда, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — приводит «ВсеПроСпорт» слова представителя пресс-службы МОК.

На Играх-2022 сборная России стала победителем командного турнира, но после дисквалификации Камилы Валиевой, принимавшей участие в этих соревнованиях, результаты были пересмотрены. Золотые медали перешли сборной США, серебряные — Японии, команда России переместилась на третье место. Фигуристам из США и Японии вручили медали Олимпиады-2022 в августе 2024 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
МОК
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