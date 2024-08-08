В МОК позаботятся о передаче бронзовых медалей российским фигуристам за Олимпиаду в Пекине

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что Международный олимпийский комитет (МОК) позаботится о передаче бронзовых медалей за командный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине российским фигуристам.

В среду, 7 августа, состоялась церемония награждения американских и японских фигуристов, которым вручили медали командного турнира Игр-2022 после пересмотра результатов соревнований. Сборная России заняла первое место по итогам турнира, но из-за дисквалификации Камилы Валиевой и пересчета результатов опустилась на третью строчку. Золото передали команде США, Япония стала серебряным призером.

Российских фигуристов не пригласили на церемонию награждения из-за логистических проблем и отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), под флагом которого спортсмены выступали на Олимпиаде в Китае.

«В нашем вчерашнем заявлении мы сообщили, что представители России не могли присутствовать на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России. МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ISU.

Международный союз конькобежцев в настоящий момент обсуждает с МОК дальнейшие шаги по вопросу награждения российских фигуристов.

На Олимпиаде-2022 в составе сборной России в командном турнире выступили Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.