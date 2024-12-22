Васильев: «ISU — серьезная организация, она не поменяет решение из-за воплей украинцев»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) не пойдет на поводу у украинской федерации фигурного катания в вопросе допуска российских спортсменов.

«ISU — серьезная организация. Она не будет прыгать из стороны в сторону и менять свое решение из-за воплей украинской федерации. Не думаю, что ISU позволит себе такую роскошь и примет статус ненадежной федерации, если решит переобуться сейчас. Допуск российских спортсменов в нейтральном статусе уже не отменят. А то, что украинская федерация возмущается, это ожидаемо. Было бы странно, если бы они промолчали», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) опубликовала пресс-релиз, в котором раскритиковала решение ISU допустить к участию в отборе на Олимпиаду 2026 года российских спортсменов в нейтральном статусе.