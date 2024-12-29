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Милан-2026

Сегодня, 23:05

Ягудин — про отбор на Игры-2026: «Какая Трусова, Туктамышева? С ума сошли, что ли?»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин скептически прокомментировал рассуждения о возможном попадании на Игры-2026 фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Елизаветы Туктамышевой.

Обе спортсменки не выступали в официальных соревнованиях с 2023 года, но пока не объявляли о завершении карьеры.

«Ну какая Трусова, какая Туктамышева? О чем вы говорите? Это сюрреализм просто. С ума сошли, что ли?» -заявил Ягудин в эфире программы «Каток» «Вконтакте».

20-летняя Трусова — серебряный олимпийский призер, бронзовый призер чемпионата мира и чемпионка России.

28-летняя Туктамышева — чемпионка мира, Европы и России, победительница командного чемпионата мира.

Ранее ISU объявил о допуске российских фигуристов и конькобежцев к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Александра Трусова и&nbsp;Макар Игнатов на&nbsp;подкасте Первого канала. Главное из свежего интервью Трусовой: жизнь с Игнатовым, планы на Олимпиаду, серебро ОИ-2022 — «не медаль»

Источник: ВК
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова - Игнатова
Алексей Ягудин
Елизавета Туктамышева
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